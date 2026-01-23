Pro Aero Vodochody jsou současné debaty o čtyřech bitevnících L-159 ve výzbroji české armády a jejich prodeji na Ukrajinu reklamou zadarmo. Soukromá firma, která výrobu těchto letadel ukončila v roce 2003, nemůže záležitost, která v posledních dnech zaměstnává české politiky, nijak ovlivnit. Pozornost upřenou na starší bitevníky by ale ráda „přetavila“ do zájmu o svůj další a modernější stroj – vojenskou verzi podzvukového letounu L-39 Skyfox.

„Tento stroj je pro zachytávání dronů mnohem lepší alternativa,“ řekl na setkání s novináři Viktor Sotona, generální ředitel Aera Vodochody. A považuje za možné, že by se Ukrajině letoun, který zatím pro výcvik pilotů používá Česko, Maďarsko a Vietnam, nabídl. Oficiálně k tomu zatím nedošlo, Ukrajinci ale podle Sotony o možnostech Skyfoxu vědí.

Co se dočtete dál

  • Proč bitevníky L-159 nikdo nechtěl a proč je to teď jinak.
  • Dokázalo by Aero Vodochody stroje opět vyrábět, kdyby byl zájem?
  • Proč Aero spíše „tlačí“ svůj jiný letoun L-39 Skyfox.
