Koalice ANO, SPD a Motoristů rozhodla, že Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině. Novinářům to po jednání lídrů stran vládní koalice řekl předseda SPD Tomio Okamura. Premiér Andrej Babiš (ANO) později na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že koalice o věci nerozhodovala, pouze konstatovala, co jí řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Armáda podle Babiše letadla potřebuje.
„My nerozhodujeme o letadlech, rozhoduje armáda a armáda rozhodla, že letadla potřebuje,“ uvedl Babiš. Životnost letadel podle něj sahá za rok 2040. Letouny podle Okamury mají sice aktuálně nízkou zbytkovou hodnotu, ale jejich bojová hodnota je vysoká. Mnohem více peněz než prodej by také stálo pořídit náhradu, uvedl předseda SPD a sněmovny před ranním jednáním koalice.
Prezident Petr Pavel v neděli uvedl, že Ukrajina navrhla odkoupení letounů L-159, což by pro českého výrobce Aero Vodochody byla příležitost. Poskytnutí čtyř letounů z 24, které armáda má, podle něj představuje přijatelnou míru rizika.
Okamura zdůraznil, že nejde o vyřazené stroje, ale součást výzbroje armády. Ani generální štáb si podle něj nebyl v minulém volebním období jistý, zda by bylo vhodné letadla poskytnout. „Nákupní hodnota je velmi vysoká, zbytková je zlomková. My bychom ta letadla museli stejně znovu nakoupit,“ řekl Okamura.
V souvislosti s okolnostmi otevření otázky Okamura konstatoval, že by bylo dobré s Hradem více koordinovat zahraniční politiku. „Bylo by skutečně záhodné reflektovat programové prohlášení vlády, aby zazníval jednotný hlas v tom směru, co prosazuje česká nová vláda,“ uvedl po jednání koaličních špiček. Schůzka ústavních činitelů se uskuteční za týden.
Babiš novinářům řekl, že svou politiku s prezidentem koordinuje. O věci s ním hovořil telefonicky v neděli. A další hovor, k čtvrtečnímu mimořádnému summitu unijních lídrů, mají naplánovaný na dnešní večer.
Pavel podle Okamury při své návštěvě Ukrajiny zohlednil názor kabinetu ANO, SPD a Motoristů, který na rozdíl od bývalé vlády Petra Fialy (ODS) nechce dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu. Informaci o letounech podle šéfa Sněmovny navíc částečně zkreslila ukrajinská média. „S prodejem nesouhlasím, jsou tam věcné a odborné důvody,“ uvedl Okamura. Také stanovisko ministra Jaromíra Zůny (za SPD) je odmítavé, mimo jiné s ohledem na záměr kabinetu posilovat protivzdušnou obranu, dodal.
Pavel na Ukrajině mluvil o poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v neděli v České televizi řekl, že prezident nabídku s vládou nekonzultoval a zachoval se jako slon v porcelánu.
Pavel kritiku odmítl. „Je znakem zkušených lidí a diplomatů zvlášť, že si informace ověřují dříve, než dojdou k nějakému závěru. Tím spíše, když se rozhodnou mentorovat prezidenta republiky,“ uvedl Pavel. Letouny jsou předmětem zájmu Ukrajiny minimálně půl roku a nynější jednání navazovalo na všechna předchozí jednání české a ukrajinské strany, tedy i na nedávnou návštěvu Macinky na Ukrajině, řekl.
Macinka dnes jeho slova odmítl. Prezident podle něj mimo jiné řekl, že letouny neprošly ověřením v boji, což podle ministra není pravda, protože byly v Iráku.
