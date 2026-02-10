Když úředník Imigrační a celní policie v lednu v Minnesotě zastřelil Američanku Renée Goodovou, objevilo se na internetu několik videí tohoto incidentu. Bylo pozoruhodné sledovat, jak po zhlédnutí těch samých záznamů byli někteří lidé jednoznačně přesvědčeni, že šlo o nezákonné zabití, zatímco jiní je považovali za jasný doklad sebeobrany ze strany úředníka. Jak je možné, že jedno video lidé vnímají tak radikálně odlišně? A do jaké míry se tak vůbec můžeme spolehnout na svůj vlastní zrak?
Co se dočtete dál
- Jak naše vnímání reality ovlivní, když vidíme roztřesené a zpomalené video.
- Proč si někdy myslíme, že jednoznačně delší čára je kratší.
- Jak může AI vytvářet v lidech falešné vzpomínky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.