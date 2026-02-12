Český důchodový systém prochází zásadní změnou. Stát otevřeně říká, že bez vlastních úspor se většina lidí v budoucnu neobejde, a jako jeden z nástrojů, jak Čechy motivovat k dlouhodobému investování, zavedl v roce 2024 dlouhodobý investiční produkt (DIP). Od té doby se DIP rychle šíří. Vznikly stovky tisíc účtů a mnoho lidí si přes něj začalo spořit na důchod. Zůstává ale klíčová otázka: funguje DIP skutečně tak, jak stát zamýšlel? Vytváří nové úspory, nebo jen vede k přesunu těch stávajících?
Právě na tuto otázku se snaží odpovědět naše nová datová analýza, která poprvé využívá reálná data o chování investorů po založení DIP.
Co se dočtete dál
- Jak efektivní je DIP.
- Kolik si lidé díky němu spoří navíc.
- Kolik nás to všechny stojí.
