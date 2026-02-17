Nemovitosti byly, jsou a nejspíš dlouho zůstanou jednou z nejrozumnějších investic. Zvlášť pro ty, kteří dávají přednost reálnému majetku, na který si mohou doslova sáhnout. Jen se kolem nich v posledních letech vytvořila představa, že se z každého majitele investičního bytu automaticky stává rentiér s výrazně pozitivním cash flow. A právě tahle iluze dnes bere za své.
Ještě před několika lety tomu ale nebylo těžké uvěřit. Investice do nemovitostí v Česku působila jako v podstatě přímočará cesta k zisku. Levné hypotéky a tlak na růst cen umožňovaly, aby nájemné u většiny bytů bez větších problémů pokrylo splátky úvěru, zatímco budoucí zhodnocení sloužilo jako příjemný bonus.
Co se dočtete dál
- Jak se v posledních letech změnily hrubé výnosy z pronájmu.
- Jak hypoteční sazby kolem 4,5 % ovlivňují cash flow investorů.
- Jak nová pravidla od 1. dubna 2026 změní potřebu vlastního kapitálu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.