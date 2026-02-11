Fialova vláda navrhla rozpočet s deficitem 286 miliard korun, Babišova prosazuje schodek 310 miliard. Tedy rozdíl je, bráno čistě formálně, 24 miliard. Stojí to za řeč? V poměru k naplánovaným výdajům, které vzhledem ke koaličním plánům budou letos pravděpodobně naposledy pod dvěma a půl bilionem korun, je to stokrát nižší částka. Vlastně kapka v moři. Navíc se ministryně financí Alena Schillerová opakovaně chlubí, že na rozdíl svého předchůdce předkládá rozpočet „úplný, pravdivý a reálný“, ve kterém není místo pro účetní triky. A to také něco stojí.

Jenže oba rozpočty se ve vztahu k jednomu typu výdajů tak liší, že jejich deficity nelze mechanicky srovnávat.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kde je klíčová rezerva, po níž Babišova vláda sáhla.
  • Jak otázku deficitu zamlžil předchozí Fialův kabinet.
  • Proč není dobrý nápad zvyšovat deficit právě letos.
