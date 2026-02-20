Ještě před několika lety šlo o pojem, který znali hlavně legislativní experti, zákonodárci a možná soudci. Dnes se o goldplatingu vedou mediální diskuse, vycházejí o něm analýzy, pořádají se odborné konference mezi podnikateli. Jde totiž o problém, který má přímý dopad na konkurenceschopnost ekonomiky, investice i každodenní životy lidí.
Goldplating označuje situaci, kdy při přebírání evropského práva do české legislativy stát, rozuměj zákonodárci nebo úředníci, přidává další povinnosti nad rámec toho, co Evropská unie skutečně požaduje. Tento „zlatý nátěr“ může mít podobu přísnějších limitů, kratších lhůt, složitějších postupů nebo technických požadavků, které evropská norma ve skutečnosti nepožaduje. Výsledkem tohoto „vylepšení“ jsou často vyšší náklady, právní nejistota a zhoršení konkurenceschopnosti.
Co se dočtete dál
- Jak vzniká goldplating při přebírání evropských právních předpisů v Česku.
- Jaké konkrétní dopady mají národní nadstavby na stavebnictví a dostupnost bydlení.
- Jak vyhlášky a nařízení ministerstev přispívají k přidávání povinností nad rámec EU.
