Poslední dobou, řekněme posledních devět let, se zdá být patologická neschopnost spolupráce jednotlivých politických stran silně znepokojivá. Jejich destruktivní nepřátelství má navíc stále stupňující se tendenci. Jak by to asi vypadalo, kdyby stejné vztahy, interakce a komunikace fungovaly i třeba v nějaké větší firmě?
I ve firmách dochází čas od času ke změně vedení – ať už CEO, ředitele nebo představenstva. Některé korporátní společnosti tak činí v různých intervalech přesunem nejvyšších manažerů do jiných poboček či zemí. Představme si to ale v kontextu Poslanecké sněmovny.
Co se dočtete dál
- Jak politická polarizace snižuje produktivitu veřejné správy.
- Jako jsou možnosti voličů vůči paralýze politických institucí.
- Mají živé televizní přenosy vliv na efektivitu sněmovny?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.