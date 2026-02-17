Poslední dobou, řekněme posledních devět let, se zdá být patologická neschopnost spolupráce jednotlivých politických stran silně znepokojivá. Jejich destruktivní nepřátelství má navíc stále stupňující se tendenci. Jak by to asi vypadalo, kdyby stejné vztahy, interakce a komunikace fungovaly i třeba v nějaké větší firmě?

I ve firmách dochází čas od času ke změně vedení – ať už CEO, ředitele nebo představenstva. Některé korporátní společnosti tak činí v různých intervalech přesunem nejvyšších manažerů do jiných poboček či zemí. Představme si to ale v kontextu Poslanecké sněmovny.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak politická polarizace snižuje produktivitu veřejné správy.
  • Jako jsou možnosti voličů vůči paralýze politických institucí.
  • Mají živé televizní přenosy vliv na efektivitu sněmovny?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.