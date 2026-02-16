Výrobní společnost vyvinula inovativní postup pro obrábění materiálů, přičemž svou jedinečnou metodu považovala za své obchodní tajemství. Její bývalý zaměstnanec však zkopíroval digitální soubory z interních systémů a předal je konkurenční společnosti. Ta spustila výrobu napodobenin, distribuci výrobků navíc prováděla její partnerská společnost. Přestože poškozená firma utrpěla ztráty na trhu, bylo pro ni těžké domáhat se svých práv, zejména pak vůči bývalému zaměstnanci i společnosti, která napodobeniny jejích produktů distribuovala.
Podobné případy lze totiž komplikovaně dokazovat a postihovat, na vládu už ale míří nový zákon, který od příštího roku podmínky zpřehlední a zpřesní.
Co se dočtete dál
- Co přinese nový zákon.
- Kdo bude zodpovědný za zneužití obchodního tajemství.
- Na co bude mít nárok poškozená firma.
- Co na to říkají podniky.
