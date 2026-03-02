Peněžitý trest 180 tisíc korun a k tomu devítiměsíční podmínka s odkladem na dva roky, když se bude řádně chovat. Tak skončila snaha nyní 24letého živnostníka Daniela S. z Kutnohorska získat zakázku na rekonstrukci a dostavbu laboratoří a dílen střední průmyslové školy v Kutné Hoře.

Jenže narazil: Pokusil se při tom podle rozsudku uplatit úředníka Krajského úřadu středočeského kraje, který měl uvedenou zakázku na starosti. A nabídku úplatku mu přednesl telefonicky v monitorovaném hovoru.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se na případ přišlo.
  • Jak se odsouzený bránil.
