Panama zrušila dlouholeté smlouvy, na jejichž základě hongkongská skupina CK Hutchison provozovala dva klíčové přístavy u Panamského průplavu, píše server CNBC. Dočasný provoz zařízení přebírají evropské lodní společnosti Maersk a Mediterranean Shipping Company (MSC).
Co se dočtete dál
- Proč Panama zrušila dlouholeté smlouvy na provoz přístavů u průplavu.
- Kdo dočasně přebírá jejich řízení a co to znamená pro globální obchod.
- Jakou roli mají ve sporu Spojené státy a Čína.
- Proč má případ širší dopad než jen na dvě přístavní smlouvy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.