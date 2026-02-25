Panama zrušila dlouholeté smlouvy, na jejichž základě hongkongská skupina CK Hutchison provozovala dva klíčové přístavy u Panamského průplavu, píše server CNBC. Dočasný provoz zařízení přebírají evropské lodní společnosti Maersk a Mediterranean Shipping Company (MSC).

  • Proč Panama zrušila dlouholeté smlouvy na provoz přístavů u průplavu.
  • Kdo dočasně přebírá jejich řízení a co to znamená pro globální obchod.
  • Jakou roli mají ve sporu Spojené státy a Čína.
  • Proč má případ širší dopad než jen na dvě přístavní smlouvy.
