Již od poloviny roku by podle plánů nové koalice ANO, SPD, Motoristé mohli lidé, kteří delší dobu neplatí výživné, skončit opět ve vězení. Novelu zákona chce protlačit sněmovnou ve zrychleném čtení. Návrh v pondělí schválila vláda, do sněmovny ale putoval jako poslanecká iniciativa, aby nemusel absolvovat připomínkové řízení a prošel co nejrychleji.
Loni v létě přitom sněmovna odhlasovala změnu, která naopak trestnými nechala pouze případy, kdy neplacení bylo dlouhodobé a uvrhlo druhého rodiče do nebezpečí hmotné nouze. Změna začala platit od 1. ledna a věznici díky ní opustilo 302 neplatičů. Návrat zpět tak kritizují jak někteří experti či soudci, tak politici, kteří nedávnou dekriminalizaci neplacení výživného prosadili.
Co se dočtete dál
- Kdo je za znovuzavedení toho zavírat dlužníky výživného do vězení a kdo proti
- Jaké jsou jejich argumenty
