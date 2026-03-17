Naposledy získali čeští tvůrci filmového Oscara před devatenácti lety, kdy zlatou sošku přebírala Markéta Irglová spolu se svým tehdejším partnerem Glenem Hansardem za píseň Falling Slowly. V neděli večer losangeleského času se na seznam oceněných probojoval dokument Pan Nikdo proti Putinovi (Mr Nobody against Putin) a s ním na pódium vystoupil i český tým, který na filmu spolu s dánskými kolegy pracoval.
Dokumentární film amerického režiséra Davida Borensteina zachycuje válečnou propagandu na ruské základní škole ve městě Karabaš během vojenské invaze na Ukrajině pohledem učitele Pavla Pashi Talankina, který je spoluautorem a také hlavní postavou snímku. Producenty filmu jsou Radovan Síbrt a Alžběta Karásková, spoluzakladatelé společnosti Pink. A právě Karásková zaujala i svou večerní róbou.
