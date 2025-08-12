V minulých letech to byly hrané filmy jako Vlny nebo Šarlatán. Letos ale do souboje o prestižní americké ocenění Oscar vysílá Česká filmová a televizní akademie netradičně dokumentární film. Snímek Ještě nejsem, kým chci být režisérky Kláry Tasovské bude za Česko usilovat o nominaci na nejlepší zahraniční film letošního roku. Do té doby ho ale čeká boj o pozornost členů americké akademie, na který má v porovnání se snímky z jiných států jen zlomek peněz.
„Je to v historii poprvé, co se akademici rozhodli vyslat dokumentární film. Za to jsme opravdu vděční. Že v tak veliké konkurenci vybrali náš film, je pro nás úžasné,“ řekla v reakci pro ČTK Tasovská.
Její dokument sleduje život výrazné fotografky Libuše Jarcovjákové a její tvorbu skrze underground 80. let v bývalém Československu, útěk do Západního Berlína i focení pro módní špičky v Tokiu. Základem byly pro Tasovskou soukromé deníky a tisíce analogových fotografií této umělkyně. Ve světové premiéře byl snímek uvedený v loňském roce na festivalu Berlinale a letos získal Českého lva za nejlepší dokumentární film.
Co se dočtete dál
- Jaké marketingové aktivity ovlivňují rozhodování členů akademie.
- Kolik stojí konkurenceschopná kampaň v USA.
- Jaké finanční zdroje nabízí Státní fond audiovize a jaká jsou pravidla státní podpory.
