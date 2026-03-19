Maďarsko a Slovensko se ve čtvrtek na summitu Evropské unie nepřipojily k ostatním zemím v podpoře půjčky 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) pro Ukrajinu. Vyplývá to ze schváleného prohlášení účastníků vrcholné schůzky, v němž se lídři ostatních 25 členských zemí shodli, že chtějí uvolnit první část úvěru začátkem dubna.
Bez souhlasu Budapešti a Bratislavy, které požadují obnovení dodávek ruské ropy přes Ukrajinu, však EU společnou půjčku poskytnout nemůže. Ukrajina se již pátým rokem brání ozbrojené ruské agresi a peníze potřebuje na financování své armády i na provoz státu.
Lídři se v přijatém textu odvolávají na závěry prosincového summitu, na němž úvěr podpořily všechny země. Maďarský premiér Viktor Orbán však blokuje formální schválení půjčky v Radě EU, pro něž je potřeba jednomyslnost. Stejně jako jeho slovenský kolega Robert Fico požadoval v závěrech čtvrtečního summitu zmínku o dění kolem ropovodu Družba.
Oba požadují co nejrychlejší obnovení dodávek ropy, což ale podle Kyjeva závisí na opravě ropovodu poškozeného ruským útokem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před pár dny v Kyjevě prohlásil, že opravy mohou být dokončeny do měsíce a půl.
Další lídři se zahrnutím takového bodu do závěrů summitu nesouhlasili. Místo závazných závěrů všech členů EU tak ze schůzky vzešlo pouze společné prohlášení jen 25 členských zemí.
Nejmenovaný unijní zdroj poté novinářům sdělil, že předsedající summitu António Costa se na aktuální bruselské schůzce už k tématu Ukrajiny vracet nehodlá. Costa podle tohoto zdroje v debatě označil Orbánův přístup za nepřijatelný.
Zelenskyj: Půjčka je klíčová
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pak účastníkům summitu řekl, že unijní půjčka je pro jeho zemi klíčová a může pomoci zachránit životy. Podle prezidenta by také mohla brzy pokračovat mírová vyjednávání s Moskvou. V této souvislosti je nyní důležité zajistit, aby Rusové k těmto rozhovorům nedorazili s pocitem, že jsou v mnohem silnější pozici, poznamenal.
„V posledních několika dnech jsme z americké strany obdrželi signály, že rozhovory by mohly brzy pokračovat. Ale s jakým postojem ruská strana tentokrát k rozhovorům přijde? Záleží na nás všech společně, abychom se ujistili, že Rusové k těmto rozhovorům nepřijdou s pocitem, že jejich pozice výrazně posílila,“ uvedl Zelenskyj, který k prezidentům a premiérům zemí unie promluvil prostřednictvím videokonference.
Podle něj přitom nejde jen o válku v Íránu, kvůli které výrazně vzrostly ceny energií a někteří hovoří o tom, že by ruské energie možná byly levnější. „Zaprvé, Rusové vidí aktivní používání protivzdušných obranných systémů na Blízkém východě a v oblasti Perského zálivu a mohou si myslet, že Ukrajina bude mít nedostatek těchto raket. Zadruhé, 20. balíček sankcí EU proti Rusku nebyl schválen,“ připomněl Zelenskyj. Jako třetí důvod zmínil, že Spojené státy zmírnily některé sankce vůči Rusku, což podle něj finančně velmi pomáhá ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.
Za další důvod označil ukrajinský prezident právě fakt, že stále ještě nebyla schválena unijní půjčka Ukrajině ve výši 90 miliard eur na tento a příští rok. „A ani dnes s jistotou nevíme, zda bude tato (finanční) podpora odblokována,“ dodal ukrajinský prezident předtím, než bylo zveřejněno výše zmíněné prohlášení 25 zemí EU, které se o půjčce zmiňuje.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist