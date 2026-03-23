ERP systémy jsou centrální mozky podniků. Obsahují veškerá firemní data – z účetnictví, ale i z výrobního a logistického systému. Zpracovávají je v reálném čase a online jsou k dispozici například údaje o ziskovosti, marži, stavu zásob a podobně. „Sbírají data ze všech koutů firmy. A nyní si dokážeme představit již i predikování. Stabilní data se budou vyhodnocovat a systémy budou dávat doporučení, budou člověka posouvat tam, kam firma potřebuje,“ řekl Tomáš Janeček, vedoucí partner společnosti RSM Technology, v diskusi, která se konala v polovině března v sídle mediálního domu Economia.
Systém by tak mohl ukázat nutné příští kroky, tedy co je potřeba provést nebo schválit, a to nejen řediteli firmy, ale i dalším vedoucím pracovníkům, třeba výrobním manažerům či účetním. „Už je to systém, do něhož nejen vkládáte základní informace, ale který člověka procesem řízení firmy vede a upozorňuje na slabá místa výroby a prodeje,“ shrnul Janeček. Podle jeho odhadu AI časem posune ERP systémy natolik, že povedou řízení výroby a prodeje samy a člověk bude dělat jen větší rozhodnutí.
Luboš Fryc, zakladatel společnosti Skill Bill, upozornil, že použití AI v ERP systémech zažívá boom, ovšem často jde spíše o efekt, o prvoplánový hon za tím, být moderní. Důležité je však správné použití umělé inteligence. „Kódujeme a posíláme data do světa, ale jde o data, která ještě nemají ve světě co dělat. Firmy si nabíhají bezpečnostně i eticky. Špatným použitím si nechávají zdroje dat v přímém přenosu vykrádat,“ upozornil Fryc. Architekturu ERP systémů je vždy třeba nejprve správně postavit a AI do ní přidat jako nadstavbu.
Podle Vojtěcha Jukla, jednatele společnosti 42 Consultants, vedení firmy často nechápe přínosy ERP systému a nemá rozmyšleno, co díky němu chce získat. „Chodím primárně do firem, kde to nefunguje, systémy jsou děravé, data jsou nečistá či nekompletní. A na to se AI postavit nedá,“ zmínil Jukl. Podniky podle něj mívají nastaveno mnoho standardů, bývá to spletenec různých procesů, ale neumějí se zastavit, proces narovnat a posunout jej dál. „To často dokáže až externí partner, který se systémy zabývá profesionálně, má zkušenosti a poradí, jak systém nastavit, aby přinesl očekávané výhody,“ podotkl Jukl.
Experti se shodli, že požadavky na data a jejich hlášení je třeba napříč Evropou sjednotit. A také používat ERP systémy tak, jak byly navrženy, a nepřizpůsobovat si je podle sebe – třeba používat kolonky na jiné údaje, než jak bylo zamýšleno. „Je třeba krotit lidskou kreativitu v používání systémů,“ připomněl Fryc.
Vojtěch Jukl měl ovšem možnost poznat fungování informačních systémů řízení podniků v USA a v Rusku a nabyl dojmu, že Česko je na tom s rozvinutostí ERP systémů oproti těmto zemím dobře
Je třeba zapojit i dodavatele
Diskutující řešili také otázku, jak moc jsou zaměstnanci ochotni se s novými systémy učit. „Znají svou práci, vědí, jak vytvořit objednávku, obsloužit klienta, zorganizovat práci ve skladu, ale nepřemýšlejí nad tím datovým způsobem. Nevidí ty vazby a propojení, jak může být systém nastavený a jak jim může usnadnit práci,“ popsal Jukl.
Podle Fryce je při implementaci ERP důležité dívat se nejen na zapojení firmy a jejích zaměstnanců, ale také dodavatelů. „S dodavateli je třeba nastavit korektní datovou komunikaci. Jde o to, aby se do ekosystému zapojili a byli další buňkou, která začne spolupracovat a nebude organismus požírat zvenčí,“ poradil Fryc. A připustil, že někdy to může znamenat i rozchod s některými dodavateli.
Experti zmínili také některé další pokročilé systémy, například e‑invoicing, tedy elektronickou fakturaci. Tomáš Janeček popsal pozitivní zkušenost s americkým softwarem, který vytvoří fakturu, určí správné daňové pásmo v daném regionu, pošle ji do ERP a rovnou z ní vytvoří daňové přiznání. „Doufám, že i v Evropě dojde fakturace do této úrovně. Spousta evropských států už podobný systém implementovalo, ale mnohé jsou teprve na začátku,“ podotkl Janeček. Dodal, že automatické zdanění faktur přinese v celkovém datovém toku citelné zjednodušení.
Luboš Fryc k tomu doplnil, že datová komunikace mezi firmami by měla být postavená na tvrdých datech a jejich standardizované sémantice. „Co, kdy, kde, proč, za kolik. Obchodní podmínky mají být v rámcové smlouvě, nikoli v běžné datové komunikaci. Pak je výměna dat efektivní, nepopiratelná, je tam evidence, auditní stopa a nikdo nemusí nad ničím přemýšlet,“ vysvětlil Fryc.
AI prohlubuje rozdíly
Vojtěch Jukl zmínil, že po revoluci si začaly české firmy vyvíjet svá malá účetnictví a z nich se vyvinuly jejich lokální ERP systémy. „Některé je posunuly na celkem vysokou úroveň, ovšem dohnat velké korporáty se jim jen těžko podaří. Svět lokálních ERP pomalu umírá, navíc s příchodem AI a pokročilých nástrojů se rozdíly ještě zvětšují. Mnohé z firem budou mít během pěti deseti let velký problém je udržet,“ obává se Jukl.
Jiná situace je u cloudových služeb, kde se upgrady dějí automaticky. „Je to obrovská výhoda. Firmy neustále opravují cloudové služby za běhu. Zároveň vás nepustí do svého jádra, takže se nedají rozbít. Z pohledu rizika je od poskytovatele garantovaná bezpečnost a máte klid,“ shrnul Janeček.
Partnery debaty jsou společnosti 42 Consultants, RSM Technology a Skill Bill.
