ERP systémy procházejí v posledních letech velkou proměnou. Dlouho se mluvilo hlavně o digitalizaci a automatizaci, dnes k nim přidáváme i umělou inteligenci. Firmy očekávají, že ERP bude nejen nástrojem pro zaznamenávání toho, co se již stalo nebo aktuálně probíhá, ale skutečným mozkem podnikových procesů – s predikcemi, doporučeními a schopností šetřit čas i peníze.
Vidíme několik trendů, které již nyní zásadně formují podobu ERP systémů. V první řadě to je rostoucí role AI při podpoře rozhodování a automatizaci procesů. Jde nejen o zrychlení rutinní administrativy, ale i o možnost instantního přístupu k informacím prostřednictvím velmi jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní nebo různé formy interpretace dat a jejich převedení v doporučení pro obchod, výrobu, finance nebo servis na základě uživatelem jednoduše položených dotazů.
Dalším výrazným posunem vpřed je uživatelská přívětivost a snadná dostupnost. Moderní ERP systémy již nejsou jen robustní aplikace instalované na vlastních serverech a provozované jen v rámci firemní sítě. Stále více se přesouvají do webového prostředí s jednoduchým rozhraním, které doplňují mobilní aplikace a konverzační asistenti či agenti. Díky nim lze snadno schválit objednávku cestou na schůzku, zkontrolovat stav skladu a očekávané dodávky nebo sledovat zakázky i mimo kancelář.
Uživatelská přívětivost ale není jen v designu. Do popředí se dostává i pokročilá analytika, která je součástí například webového klienta SAP Business One (ERP řešení pro malé a střední firmy). Díky ní mohou uživatelé sledovat klíčové ukazatele v reálném čase, vytvářet dashboardy pro komplexní přehled a rychle reagovat na změny. ERP se tak posouvá od čisté evidence k platformě pro rozhodování, která podporuje rychlost a kvalitu procesů.
Při všech těchto trendech ale nesmíme zapomínat na to, že i ten nejmodernější systém je jen tak dobrý, jak dobrý je tým, který ho implementuje, rozvíjí a podporuje. Úspěch stojí nejen na použitých technologiích, ale hlavně na zkušenostech lidí, kteří je uvádějí do života.
Versino CZ se už více než 25 let zaměřuje na ERP systém SAP Business One a jeho implementaci a průběžný rozvoj v prostředí malých a středních firem v Česku a na Slovensku. Naše práce stojí na hlubokém know‑how jeho využití v segmentech výroby, engineeringu, distribuce a služeb. Díky tomu dokážeme nejen sledovat trendy, ale uvádět je do praxe tak, aby dávaly smysl konkrétním zákazníkům a uživatelům.
