Někteří spojenci kvůli současné energetické krizi vyslali Ukrajině signály, aby omezila své útoky na ropnou infrastrukturu na ruském území. V pondělí to v rozhovoru s novináři na platformě WhatsApp řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Pokud bude Rusko ochotné přestat útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, my nebudeme útočit na tu jejich. Byli jsme připraveni přistoupit na jakékoliv příměří,“ řekl Zelenskyj.
Ruskojazyčná služba BBC podotýká, že ukrajinský prezident neřekl, o jaké spojence se jedná, v minulosti ale takto hovořil v souvislosti se Spojenými státy. Americká administrativa se snaží nahradit nedostatky ropy na světových trzích vzniklé v důsledku zablokování Hormuzského průlivu. Plavbu po této námořní cestě, která je důležitá pro přepravu energetických surovin, zastavil Írán v reakci na americké a izraelské útoky na jeho území. Ropa kvůli tomu silně podražila.
Ukrajina minulý týden několikrát zaútočila na dva ruské přístavy v Baltském moři důležité pro vývoz ropy. Z Usť-Lugy i Primorsku byly hlášeny požáry. Státní ukrajinská ropná a plynárenská společnost Naftohaz zase v uplynulých dnech informovala o opakovaných ruských útocích na její infrastrukturu.
Ukrajina své útoky na Rusko často cílí na ropné rafinerie a sklady, protože z prodeje ropy Moskva podle Kyjeva financuje válku.
Zelenskyj v pondělí také podle telegramového kanálu RBK Ukrajina řekl, že Kyjev je připraven uzavřít s Ruskem příměří během Velikonoc.
