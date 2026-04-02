Společnost OpenAI oznámila, že získala od investorů 122 miliard dolarů, v přepočtu 2,6 bilionu korun. Hodnota společnosti, která stojí za chatovacím robotem s umělou inteligencí ChatGPT, tak dosáhla 852 miliard dolarů. V úterý uzavřené kolo investování se stalo největší, jaké zatím firma uskutečnila, a řadí se k vůbec největším transakcím v historii. Peníze mají posílit ambiciózní plány rozšíření výpočetní kapacity, datových center a nábor talentů, napsala agentura Bloomberg.
Jak už bylo dříve avizováno, hlavní část peněz přišla od tří velkých technologických společností. Amazon investuje 50 miliard dolarů, Nvidia a SoftBank po 30 miliardách. Z částky od Amazonu je 35 miliard podmíněno tím, že OpenAI buď vstoupí na burzu, nebo dosáhne technologického milníku v podobě umělé obecné inteligence (AGI), což je zjednodušeně inteligentní systém, který se učí a myslí obecně, ne jen podle předem naučených pravidel jako současné systémy.
Na financování se podílela i řada dalších významných investorů, mimo jiné fond Andreessen Horowitz, MGX z Abú Dhabí, D. E. Shaw Ventures, TPG nebo T. Rowe Price.
Investice do OpenAI patří mezi největší doposud uskutečněné transakce, překonává nejen předchozí kola financování soukromých start-upů (včetně těch v oblasti AI jako Anthropic PBC a xAI), ale i většinu akvizic. Hodnotu největší IPO v historii, kterou v roce 2019 uskutečnila ropná Saudi Aramco, překonává více než čtyřikrát. To ukazuje obrovský zájem investorů o technologii, která může zásadně změnit nejen firmy a odvětví, ale celou ekonomiku. Podle dat agentury Bloomberg tato investice výrazně převyšuje poslední financování jiných AI start-upů.
Poprvé také OpenAI získala více než tři miliardy dolarů od individuálních investorů prostřednictvím bankovních kanálů. Firma navíc oznámila, že bude součástí několika burzovně obchodovaných fondů (ETF) spravovaných firmou Ark Invest, což umožní širší veřejnosti podílet se na růstu společnosti.
Podle finanční ředitelky OpenAI Sarah Friarové transakce poskytne firmě velkou flexibilitu pro investice do výpočetních zdrojů a do plánů rozvoje AI, a to v době, kdy jsou veřejné trhy nejisté, mimo jiné kvůli válce v Íránu.
Firma již dříve oznámila, že plánuje utratit více než 1,4 bilionu dolarů za fyzickou infrastrukturu, která podpoří její software pro AI. Pro financování těchto investic OpenAI i konkurenční Anthropic oslovily podobnou skupinu investičních fondů a technologických firem, včetně svých dodavatelů cloudových služeb a čipů, jako jsou Amazon a Nvidia. Tento složitý systém spolupráce vyvolává obavy, co by se stalo, pokud technologie nenaplní vysoká očekávání.
Obě společnosti by měly letos vstoupit na burzu, aby získaly další kapitál a otestovaly ochotu trhů investovat do rychle rostoucích, ale zatím neziskových AI firem. Friarová uvedla, že OpenAI musí být „schopná fungovat jako veřejná společnost“, ale nesdělila žádné konkrétní plány ohledně primární nabídky.
OpenAI v úterý uvedla, že její tržby se nyní pohybují kolem dvou miliard dolarů měsíčně. Firma, kterou proslavil produkt pro běžné uživatele, si získává pozornost i firemních zákazníků. Tržby od firem nyní mají na jejích celkových tržbách podíl 40 procent a podle očekávání by se do konce roku mohl podíl zvýšit na 50 procent.
Letos OpenAI zvýšila své tržby i zavedením reklam v ChatGPT, což dříve generální ředitel Sam Altman označil za „krajní řešení“. Firma, která se dosud spoléhala hlavně na předplatné, tento týden uvedla, že tržby z reklamy v ChatGPT v USA za prvních šest týdnů testovacího provozu v celoročním přepočtu překonaly 100 milionů dolarů.
