Kvantové počítače slibují revoluci ve výpočetním výkonu, současně ale představují pro globální bezpečnost velké riziko. Dokážou totiž prolomit současné šifrovací standardy, na kterých dnes stojí zabezpečení celého internetu – od posílání e-mailů přes firemní sítě až po bankovní transakce. Do příchodu takzvaného Q-Day, kdy stroje dosáhnou potřebné síly k rozlomení šifer, přitom možná zbývá méně času, než se původně čekalo. Současné odhady části předních technologických firem, jako Google či Cloudflare, hovoří už o roku 2029. Problém je tak nutné začít řešit hned. Útočníci totiž už nyní masivně stahují a ukládají zašifrovanou komunikaci s vidinou, že si ji později s novou technologií přečtou.
„Kdyby se nevymyslely algoritmy, které jsou proti tomuto typu útoku odolné, fakticky by skončilo bezpečné fungování IT i internetu tak, jak jej dnes známe. Veškerá data by byla potenciálně nedůvěryhodná a veřejná,“ varuje v rozhovoru pro HN Jiří Kohout, strategický poradce pro střední a východní Evropu v izraelské kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies. Firmy podle něj čeká náročný a nákladný přechod na postkvantovou kryptografii. Rychlou změnu pak podle něj nakonec pravděpodobně drsně vynutí technologické giganty, které staré standardy zkrátka odříznou.
Co přesně příchod kvantových počítačů znamená pro dnešní svět technologií?
Co se dočtete dál
- V čem tkví technologická revoluce kvantových počítačů.
- Jak se tyto zásadní změny projeví v praxi.
- Kdy nastane rok nástupu kryptograficky relevantních kvantových počítačů podle technologických lídrů jako Google nebo Cloudflare.
- Jak se na tuto změnu chystají firmy v Česku.
