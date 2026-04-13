Spojené státy budou bez milosti likvidovat ty lodě Íránu, které se přiblíží k americkým plavidlům nasazeným k námořní blokádě íránských přístavů. Napsal to v pondělí americký prezident Donald Trump, který tak naplnil nedělní hrozbu a zahájil izolaci Íránu. Francie a Británie odmítly Trumpovu akci s tím, že společně s další tuctem evropských a asijských zemí zváží blíže nespecifikovanou misi k obnově volné plavby Hormuzským průlivem, klíčovou dopravní tepnou pro přepravu ropy a plynu.
HN nabízí odpovědi na otázky týkající se motivace americké administrativy Donalda Trumpa. Zabýváme se ale rovněž postoji Íránu a dalších mezinárodních aktérů.
🚨BREAKING: 🇺🇸🇮🇷 U.S. Military has officially launched a blockade in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/NrUXNEOxKI— Global War Desk (@GlobalNewsHQI) April 13, 2026
Co řekl Trump a jak odpověděl Írán?
Americký prezident v neděli (12. dubna) oznámil, že jeho námořníci v pondělí odpoledne středoevropského času (16:00) uzavřou Hormuzský průliv. Cílem má být námořní izolace Teheránu. „Blokáda bude uplatňována vůči všem plavidlům pod libovolnou vlajkou, které zamíří do íránských přístavů. Stejně jako těm, kteří z nich vyplují,“ píší na síti X američtí vojáci (CENTCOM). Podle nich se opatření nemá vztahovat na ta neutrální plavidla proplouvající průlivem, která nehodlají přistát v Íránu. Výjimku mají mít i humanitární zásilky, včetně potravin a zdravotnických potřeb, které ale budou muset projít kontrolou.
