Safetica, tuzemská společnost dodávající firmám na klíč kyberbezpečnostní řešení, se nedávno rozhodla k poměrně odvážnému kroku. Zatímco vztahy mezi oběma stranami Atlantiku se pod administrativou prezidenta Donalda Trumpa výrazně ochladily, vedení firmy loni přesunulo své hlavní sídlo z Brna do amerického San Francisco Bay AreaJedním z primárních důvodů pro to bylo, aby společnost mohla konkurovat největším hráčům na tamním trhu a získat přístup k americkým talentům i kapitálu.

Generální ředitel společnosti Mirek Kren, který v USA prožil 12 let, vidí v tomto kroku jedinou cestu, jak uspět v globální konkurenci a vymanit se z omezení roztříštěného evropského trhu. V rozhovoru pro HN říká, že pokud chcete v kyberbezpečnosti hrát „technologickou NHL“, musíte být v Americe. Proto je pro firmu – jejíž vývojové centrum stále zůstává v Brně – nezbytné mít americké ambice i sídlo. A mimo jiné také popisuje, jak dnešní geopolitická situace a nástup AI mění pravidla hry v boji o ochranu firemních dat.

Co se dočtete dál

  • Proč jsou američtí klienti ochotni za stejnou službu zaplatit až šestinásobek oproti těm v některých částech Evropy.
  • Jak se Safetica vyrovnává s Trumpovou politikou „America First“ a proč může být geopolitické napětí pro firmu paradoxně výhodou.
  • Proč za 90 procenty úniků dat stále stojí neúmyslná lidská chyba a jak AI definitivně ukončila éru „hloupých“ kyberútoků.
  • Zda představují kvantové počítače bezprostřední hrozbu pro naše bankovnictví a kdy nastane kritický bod zlomu.
