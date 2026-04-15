Pro reakci vlády na vysoké ceny nafty a benzinu nehledá předseda ODS Martin Kupka smířlivé výrazy. Naopak je na svoje poměry nebývale ostrý, mluví o likvidaci trhu na orbánovský způsob. Ve velkém rozhovoru pro HN vysvětluje, jak by reagovala jeho hypotetická vláda, a odhaluje plán na pomoc českému byznysu. Mluví také o „nekompetentních“ vyjádřeních člena své stínové vlády Radima Ivana o veřejnoprávních médiích či o tom, zda se obává, že ho zastíní bývalý předseda ODS Petr Fiala, který je velmi aktivní na sociálních sítích a má zcela jinou představu o budoucnosti opozice než on.
Z pohledu motoristy, myslím s malým „m“, to vypadá, že se vládě zastropování cen paliv docela povedlo. Ceny benzinu a nafty nejsou vyšší než v okolních zemích, dokonce výrazně nižší než v Německu a Rakousku, kde neudělali nic. Souhlasíte s tím, že je fajn, co vláda udělala?
Absolutně nesouhlasím! Zastropování cen je úplně špatně, likviduje trh. Správné by bylo výraznější snížení spotřební daně, což dělají okolní státy. I vámi zmíněné Německo už přichází s tímhle krokem, který snižuje daňovou zátěž a tím cenu paliv – a to bez likvidace trhu. To je klíčový krok, který stále navrhujeme – společně se sledováním marží a jednáním s čerpacími stanicemi. Přesně tenhle postup mimochodem před čtyřmi lety znamenal snížení cen pohonných hmot v Česku tak, že se dlouho držely na jedné z nejpříznivějších úrovní v Evropě.
Pardon, ale zastropování cen není žádná exotika. Přistoupili k němu třeba v Maďarsku nebo v Chorvatsku.
Ale Maďarsko na to přece dramaticky doplatilo. Dokonce sám Andrej Babiš ještě 27. března tvrdil, že nechce jít cestou Maďarska, protože to nefunguje a znamená to, že některé čerpací stanice zavřou. Bylo to orbánovské socialistické řešení, kdy stát diktuje a vstupuje do tržního prostředí. A teď se najednou to samé děje u nás. Dokonce se teď v Poslanecké sněmovně schvaluje nástroj, aby mohla novodobá socialistická plánovačka, ministryně financí Alena Schillerová, určovat cenu pohonných hmot dlouhodobě.
Marže se přitom nezneužívaly ani podle údajů ministerstva financí a vůbec nechápu, proč najednou do toho vstupují tímhle násilným krokem. Je nevhodný ve všech směrech – mimo jiné i z hlediska důvěry podnikatelů ve fungující a předvídatelný stát. Trh je schopný fungovat lépe, než když někdo od stolu určuje a plánuje, co se má dít, jako v socialistickém Československu.
Takže Alena Schillerová je podle vás socialistická plánovačka? To je snad trochu přehnané, ne?
- O kolik by Martin Kupka snížil spotřební daň na benzin a naftu.
- Jaké daňové úlevy pro byznys prosazuje.
- Co bude podle něj dělat ODS, aby vyhrála další volby.
