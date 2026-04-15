Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil odhad růstu světové ekonomiky na letošní rok o 0,2 procentního bodu na 3,1 procenta, zejména kvůli dopadům konfliktu na Blízkém východě. Výhled na příští rok zůstal beze změny, hrubý domácí produkt (HDP) by se tak podle MMF mohl zvýšit o 3,2 procenta. Měnový fond to v úterý uvedl v jarním výhledu světové ekonomiky.
Konflikt na Blízkém východě vypukl na konci února, kdy Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán. Růst globální ekonomiky v posledním roce podporovaly zejména investice do technologií, uvolněné finanční podmínky a příznivá hospodářská politika. Válka ale působí opačně – tlačí na růst cen komodit, inflační očekávání i zpřísnění finančních podmínek.
Měnový fond uvedl, že nyní místo standardní prognózy pracuje s tzv. referenčním scénářem, který předpokládá, že konflikt bude omezený a jeho dopady odezní do poloviny tohoto roku. Bez konfliktu na Blízkém východě by byl růst globální ekonomiky letos vyšší, než měnový fond předpokládal v dosavadním výhledu. Dosáhl by zhruba 3,4 procenta. Nyní je výhled nižší, negativní dopady ale částečně tlumí příznivá data z poslední doby a také nižší cla.
Dopady jsou navíc velmi nerovnoměrné. Zatímco vyspělé ekonomiky zůstávají relativně stabilní, rozvíjející se a rozvojové země – hlavně ty, které dovážejí komodity – čelí výraznějšímu zpomalení. Pro tyto ekonomiky MMF zhoršil výhled letošního růstu o 0,3 procentního bodu, zatímco u vyspělých zemí zůstal výhled v zásadě beze změny.
V případě nepříznivějšího vývoje by se situace mohla výrazně zhoršit. Pokud by ceny energií rostly déle a výrazněji, globální růst by zpomalil na 2,5 procenta a míra inflace by dosáhla 5,4 procenta, zatímco nyní MMF čeká letošní inflaci 4,4 procenta. Ještě horší scénář, například při poškození energetické infrastruktury, by znamenal pokles tempa růstu zhruba ke dvěma procentům a inflaci nad šesti procenty. Dopady by přitom byly téměř dvojnásobné v rozvíjejících se ekonomikách proti vyspělým zemím.
Rizika dalšího zhoršení výhledu ale podle MMF převažují. Patří mezi ně možné prohloubení geopolitického napětí až do podoby největší energetické krize moderní doby, obchodní spory či tlak na veřejné finance a zadlužení. Negativně by mohlo působit rovněž oslabení důvěry v centrální banky nebo korekce na finančních trzích, například v souvislosti s přehodnocením očekávání kolem umělé inteligence (AI). Naopak pozitivní vývoj by mohl přinést další růst investic do AI, strukturální reformy nebo zmírnění obchodních sporů, dodal MMF.
MMF zároveň zlepšil odhad růstu české ekonomiky na letošní rok. HDP se zvýší o 2,2 procenta, uvedl fond v jarním výhledu globální ekonomiky. Ještě loni na podzim předpovídal růst české ekonomiky o dvě procenta. S růstem o 2,2 procenta prognóza počítá i na příští rok.
