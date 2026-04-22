Americká technologická společnost Amazon investuje až 25 miliard dolarů (516 miliard korun) do společnosti Anthropic. Tento start-up zaměřený na umělou inteligenci se pak zároveň zavázal, že v příštích deseti letech utratí více než 100 miliard dolarů za cloudovou technologii Amazonu. Amazon do firmy Anthropic už dříve vložil kolem osmi miliard dolarů, uvedla agentura Bloomberg.
Dohoda prohlubuje vztah mezi oběma firmami v době, kdy se Anthropic snaží rychle zajistit výpočetní kapacity pro posílení svých modelů. Společnost vyvíjí modely AI pod názvem Claude a konkuruje firmám, jako je OpenAI, Google a Meta Platforms.
Amazon nyní do firmy Anthropic investuje pět miliard dolarů. Dalších 20 miliard má následovat v budoucnu v závislosti na splnění určitých obchodních milníků.
Amazon má problém vyvolat větší zájem o své vlastní modely umělé inteligence, jako je Nova. Udržuje si ale vedoucí pozici v poskytování klíčové infrastruktury potřebné pro další rozvoj AI, jako je cloudová infrastruktura, píše agentura Reuters. Amazon uvedl, že letos očekává investice do kapitálových výdajů zhruba za 200 miliard dolarů, převážně do vývoje umělé inteligence.
Amazon také hodně sází na největší start-upy v odvětví AI. Nová investice do firmy Anthropic navazuje na dřívější oznámení, že firma investuje až 50 miliard dolarů do společnosti OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT.
Anthropic uvedl, že očekává do konce roku nasazení jednoho gigawattu výpočetní kapacity prostřednictvím čipů Trainium2 a Trainium3, které vyvíjí Amazon. Do budoucna chce získat až pět gigawattů této kapacity.
Generální ředitel Amazonu Andy Jassy uvedl, že využívání čipů Trainium ze strany firmy Anthropic odráží pokrok, kterého firmy společně dosáhly v oblasti vlastních polovodičů.
Anthropic se v oblasti umělé inteligence snaží posouvat vpřed díky modelům zaměřeným na programování a design. Amazon mezitím hledá zákazníky pro své vlastní čipy určené k trénování a provozu systémů umělé inteligence.
