Ukrajina dokončila opravu úseku ropovodu Družba, který poškodil ruský úder, a zařízení může obnovit provoz, uvedl v úterý na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ropa Družbou, která dopravuje ruskou komoditu přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska, netekla od konce ledna. Maďarsko kvůli tomu zablokovalo unijní půjčku pro Ukrajinu.
Ukrajina obnoví čerpání ruské ropy opraveným ropovodem, jakmile o to Maďarsko nebo Slovensko požádá, řekl později vysoce postavený ukrajinský činitel agentuře AFP. „Slováci (žádost) pravděpodobně předloží rychle,“ sdělil.
„Ačkoli v současné době nikdo nemůže zaručit, že se ruské údery na potrubní infrastrukturu nebudou opakovat, naši specialisté zajistili základní podmínky pro obnovení provozu potrubního systému a zařízení,“ napsal na sociální síti prezident. „Spojujeme to s odblokováním evropského balíčku podpory pro Ukrajinu,“ uvedl dále.
Odcházející maďarský premiér Viktor Orbán o den dříve v dopise předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi zopakoval, že Maďarsko schválí unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) teprve tehdy, až bude dovoz ruské ropy do země přes ropovod Družba obnoven. Odmítl možnost opačného pořadí, kdy by Budapešť nejprve přestala schválení půjčky blokovat a poté by opět začala proudit ruská ropa přes Ukrajinu.
Maďarsko i Slovensko v úterý potvrdily, že pokud se obnoví dodávky ruské ropy ropovodem Družba, podpoří obě země unijní půjčku pro Ukrajinu i dvacátý balík sankcí proti Rusku, uvedl po jednání unijních ministrů zahraničí v Lucemburku šéf české diplomacie Petr Macinka. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová po schůzce řekla, že potvrzení půjčky Kyjevu očekává do 24 hodin. Costa Zelenskému na síti X za opravu části Družby poděkoval.
Kolem ropovodu se letos rozhořel ostrý spor mezi Maďarskem a Slovenskem na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé. Kyjev už dříve uvedl, že ropovod v lednu poškodil ruský útok při pokračující vojenské agresi. Bratislava a Budapešť ale tvrdily, že Ukrajina s obnovením tranzitu ropy otálí z politických důvodů. Kyjev něco takového popřel a prohlásil, že opravy provádí co nejrychleji.
Orbán kvůli sporu o Družbu zablokoval uvolnění půjčky Evropské unie pro Ukrajinu a Budapešť i Bratislava pak blokovaly také schvalování nového sankčního balíku proti Rusku. Nedávno se v Maďarsku konaly parlamentní volby, které vyhrála opoziční strana Tisza, vedená europoslancem Péterem Magyarem. Zelenskyj před časem řekl, že ropovod Družba bude opět funkční do konce dubna.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist