Senátní delegace v čele s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem (ODS) odletí na Tchaj‑wan linkou z Prahy do Tchaj‑peje, jejíž provoz byl zahájen před třemi lety za Vystrčilova přispění. Vystrčil (na snímku) to včera řekl k odmítnutí kabinetu ANO, SPD a Motoristů poskytnout vládní letoun, jak dříve bylo obvyklé. Rozhodnutí označil za podraz a nůž do zad podnikatelům a zástupcům vědy, výzkumu a kultury, kteří měli spolu se senátory misi podniknout a jejichž účast je nyní nejistá. Cestu na Tchaj‑wan chce Vystrčil podniknout na přelomu května a června.
Babiš v neděli označil Vystrčilovu cestu na Tchaj‑wan za výlet za miliony korun. Odmítnutí zdůvodnil ekonomickými zájmy Česka v pevninské Číně, která Tchaj‑wan považuje za odštěpeneckou provincii a senátní aktivity ve prospěch Tchaj‑wanu v minulosti opakovaně kritizovala.
Babiš zároveň včera odmítl, že by se chystal na návštěvu Číny. Reagoval tak na informaci některých médií, podle kterých vláda neposkytla Vystrčilovi vládní letadlo k cestě na Tchaj‑wan právě kvůli chystané cestě premiéra do Číny. „Já se do Číny nechystám. Není to vůbec v plánu,“ řekl Babiš. Na otázku Číny a Tchaj‑wanu je podle něj nutné hledět „pragmaticky“. „My se máme chovat vůči Číně a Tchaj‑wanu úplně stejně jako naši spojenci, úplně stejně jako Spojené státy, Itálie, Německo, Francie,“ dodal.
Při premiérové cestě na Tchaj‑wan před šesti lety cestoval předseda Senátu i s podnikateli letounem tchajwanských aerolinií, protože tehdejší stroje české vládní letky by potřebovaly mezipřistání. To by cestu v době pandemie koronaviru značně zkomplikovalo.
Vystrčilova návštěva Tchaj‑wanu tehdy vzbudila silný ohlas nejenom v Česku. Proti návštěvě druhého nejvyššího ústavního představitele Česka ostře protestovala Čína. Její ministr zahraničí Wang I Vystrčilovi vyhrožoval, že ho Peking za porušení politiky jedné Číny donutí zaplatit vysokou cenu. Předsedy Senátu se naopak zastaly například Německo, Francie či USA.
S cestou, kterou chtěl původně uskutečnit zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), zbylí ústavní činitelé nesouhlasili a Vystrčilovi ji nedoporučili. Prezident Miloš Zeman se proto rozhodl Vystrčila nezvat na porady k české zahraniční politice.
Tchaj‑wan funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany. Česká republika uplatňuje jako většina států světa takzvanou politiku jedné Číny a oficiálně uznává jen pevninskou Čínu.
