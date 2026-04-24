Novým předsedou KDU-ČSL se v pátek stal jihomoravský hejtman Jan Grolich, který se o post v čele opoziční strany s aktuálně dvouprocentní voličskou podporou ucházel jako jediný. Z 266 volitelů mu dalo hlas 233. Ve funkci nahradí Marka Výborného, který již nechtěl kandidovat. Grolich ve svém nominačním projevu řekl, že má naději na udržení lidovců ve vysoké politice i přes nízké preference a prohrané volby. Následně vyjmenoval lidovecké „neřesti“, od kterých je třeba se odstřihnout.
„Musíme udělat tlustou černou čáru za moralizováním a poučováním lidí, jak mají žít, nebo za nadbytečným schůzováním,“ uvedl. Lidovci podle něj mají být moderní stranou, která se zbaví – nespravedlivé a již neplatící – nálepky, že dělají politiku „kam vítr, tam plášť“. Delegáty sjezdu pak burcoval, že KDU-ČSL má být stranou, která dokáže současné vládní partaje porážet.
