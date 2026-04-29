Politika je cibule. Kdo ji vezme do ruky, cítí slabé vrstvičky slupky. Politika přiláká pozornost, protože je v ní živo. Jen tu slupku dnes ovládli puberteni v havajských košilích.
Jsou tak čilí a hlasití, že by proti nim neuspěla ani tančící pávice, kdyby se převlékla za lahev kečupu k porci hranolků. Má to jedinou vadu, není to politika. Tu nahradili gesty, pózami, emocemi. V jejich veřejných vystoupeních dominují provokace, výsměch, útoky na lidi a menšiny s jiným názorem. Jednotlivé bitvy zbytečné kulturní války.
Až pod slupkou, v prvních dužnatých šupinách cibule, nabývá jejich činnost konkrétní podobu. Jak vyhovět sponzorům? Jak personálně vyřešit nepohodlné lidi? Jak na klíčová místa ve státní správě rozesadit loajální lidi, kteří udělají, co jim na očích uvidí?
Tady už puberteni splývají s ostřílenými veterány, kteří například rádi mluví o boji proti korupci, zatímco jejich hnutí sčítá korupční skandály na desítky. Je to však politika? Ne, je to chování dobyvatelů, kteří usoudili, že stát a jeho finance mají sloužit především jim. Může to přinést rozsáhlé škody.
- Jak personální změny mění obsazení státní správy.
- Jak vyhazovy IT odborníků ovlivní digitalizaci státu.
- Jak se mění role veřejnoprávních médií a kdo je ovládá.
