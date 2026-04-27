Expertka Anita Lettink je vizionářka, AI & HR guru z Nizozemska a také autorka bestselleru How to Select Your Next Payroll. Spolu s ní na summitu Trendy práce 2026 s podtitulem AI jako příležitost pro rychlejší růst vystoupí majitelé a šéfové top českých firem, ale také premiér Andrej Babiš, který přednese svou vizi pro tuzemskou ekonomiku. „Chceme ukázat zásadní AI trendy v oblasti práce a zaměstnávání v Česku, kam se posunuly a jak by se měly nově nastavit, aby co nejvíce prospěly budoucnosti tuzemské ekonomiky,“ zve na summit jeden z řečníků, generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek. Co je podle něj klíčové pro další rozvoj české ekonomiky, pro dovednosti šéfů v letošním, turbulentním roce a jak mění AI samotné bankovnictví? Summit, jehož je ČSOB generálním partnerem, proběhne ve čtvrtek 21. května. 

V jakém stavu je česká ekonomika a co považují české firmy za důležité vzhledem k jejímu dalšímu rozvoji?

Loni jsme měli mimořádný růst v porovnání s ostatními státy Evropské unie i minulými lety, dařilo se firmám a rostla také spotřeba lidí. Společnosti výrazně investovaly a důvěra v ekonomiku rostla i díky nízké inflaci a nezaměstnanosti a reálnému zvyšování mezd. Letošní první dva měsíce tak byly dobře rozjeté. Pak přišel konflikt na Blízkém východě, který globální ekonomiku znejistil. České firmy ale mají silné a dobré základy a hodně plánů a zatím nevidíme, že by z nich slevovaly. Takže nečekám zásadní vykolejení z pozitivního trendu na letošní a příští rok, spíše dojde k mírné korekci růstu. Fundamenty české ekonomiky jsou zdravé.

Co brání tuzemské ekonomice v ještě větším růstu?

Z našeho dlouholetého mapování prostřednictvím ČSOB Indexu očekávání firem vyplývá, že je to kvalitní pracovní síla. Pro většinu firem je největším blokátorem dalšího rozvoje dostatek kvalitních pracovníků. A vidíme to napříč všemi obory. Česká ekonomika potřebuje zvyšovat kvalifikovanost populace, zlepšovat vzdělávání generací, které na trh práce teprve míří, a zároveň být atraktivní pro kvalitní pracovní sílu z jiných zemí. Na tom všem se láme budoucnost a bohatství Česka.

Lze to rozvést ještě konkrétněji?

Potřebujeme větší flexibilitu pracovní síly i otevřenost Čechů zvyšovat svou kvalifikovanost, adaptovat se na nové technologie a případně měnit pracovní obory. Z dat Úřadu práce, s nímž v ČSOB velmi úzce spolupracujeme, vyplývá, jak je důležité zachovat rozvoj pracovníků v průběhu celé jejich kariéry. Možná to vypadá jako klišé, že člověk musí být pořád připravený na změnu a stále na sobě pracovat. Ale v moderní společnosti to bude ještě důležitější. Zároveň to ale jde trochu proti přirozenosti lidí, proto potřebují pro tuhle konstantní změnu dobrého partnera. Proto mají stát, politici, univerzity a spolu s nimi pochopitelně také firmy tu změnu stále podporovat. Když to hodně zjednoduším, tak největším bohatstvím Česka jsou lidé a geografická poloha. S tou už toho moc nového nevymyslíme, a proto musíme pracovat primárně na sobě.

Připravujeme summit Trendy práce 2026 s hlavním zaměřením na změny, které přináší umělá inteligence. Jaký je váš pohled na její úlohu?

Dnes je to symbol nového přístupu k práci a hledání větší efektivity. AI je ale pouze jedním ze způsobů. Patří sem také automatizace a robotizace. Zároveň AI mění obchodní a podnikatelskou podstatu celých oborů a firem. Vidíme, že většina majitelů firem, s nimiž spolupracujeme, ji bere jako velkou příležitost. Umožňuje jim rychleji a levněji růst, více škálovat služby a zvyšovat tempo vývoje produktů. K tomu všemu ale musíte mít ve firmě správné lidi, kteří novým nástrojům rozumí a jsou schopni je používat a vytvářet s nimi nové věci. A tady jsme zpět u vzdělávání.

Jaké riziko v souvislosti s AI podceňujeme? Ať už na úrovni firem, nebo celé společnosti?

Poměrně rychle se rozevírají nůžky mezi tím, co si můžeme dovolit z AI používat v našich soukromých životech, a mezi tím, co si mohou dovolit firmy. Při adaptování technologií musí být podniky výrazně obezřetnější. Mluvím teď o bezpečnosti firemních procesů a dat klientů nebo o rizicích zneužití firemního know-how. Když to vztáhnu na naši banku, tak my používáme AI už od roku 2011, konkrétně jsme začínali na formách strojového učení. Ale už tehdy to bylo v rámci stanovených mantinelů. V každém okamžiku si musíme být jisti, co se s používanými daty děje, že proces nehalucinuje vůči klientům či zaměstnancům a máme vše pod kontrolou. Vytváříme si proto i vlastní modely, abychom měli lepší kontrolu nad výstupy.  

Co je cílem summitu Trendy práce 2026?

Summit Trendy práce jsme společně iniciovali jako platformu, která propojuje byznys, veřejnou správu i vzdělávání. Otevírá tím širší debatu o budoucnosti pracovního trhu a přináší konkrétní data, zkušenosti i řešení. Při rozhýbání této platformy v loňském roce jsme cítili nutnost vytvořit prostor pro diskusi o největší transformaci, jakou trh práce zažívá. Letos pak chceme ukázat zejména zásadní AI trendy v oblasti práce a zaměstnávání v Česku, kam se posunuly a jak by se měly nastavit, aby co nejvíce prospěly budoucnosti tuzemské ekonomiky. To vše ve spolupráci s majiteli a šéfy firem, zástupci veřejné sféry, univerzit a také politiky, které letos bude reprezentovat například i premiér Andrej Babiš. Chceme ukázat, co musíme udělat, abychom byli ještě úspěšnější. A je dobré si uvědomit, že tento dlouhodobý cíl stojí také na každém z nás a na našich rozhodnutích a činech.

Co je podle vás nejdůležitější pro letošek pro šéfy, kteří vedou své týmy a firmy?

Rychlost přizpůsobení. Dnes se musíme adaptovat na AI modely, které ještě před půlrokem neexistovaly, a celé to zvládat za rozbouřených geopolitických podmínek. Při použití AI u nás v bance vidíme, že některé administrativní a opakující se procesy jistě časem ubudou, zároveň ale nikdy nezmizí osobní vztahy s klienty na nejrůznějších úrovních. Takže letos opět platí, že vyhraje ten, kdo je schopen se adaptovat a průběžně zlepšovat svou vlastní práci i procesy. Řekněme taková konstantní inovace, která nejlépe vede k udržitelnosti byznysu.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam