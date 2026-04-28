V sobotu se slavnostně ujal úřadu pražského arcibiskupa Stanislav Přibyl. Jako římskokatolický kněz se úspěšně pustil do studia ekonomie a managementu. Přibylova druhá odbornost se projevila i v jeho slavnostním kázání: „Smyslem pastýřské služby je shromažďovat a vést. Odněkud někam. Od toho, co není uspokojivé, k tomu, co lze nazvat bohatou pastvou… když budeme společně hledat dobro a prospěch církve a společnosti.“
K rozšíření vzdělání Přibyla přivedla snaha rozumět obecným zákonitostem hospodaření a správě majetku, který se přijetím zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi v roce 2012 začal vracet do jejich vlastnictví. Šlo o nemovitý majetek v hodnotě 75 miliard korun a finanční majetek ve výši 59 miliard korun. Navrácením nemovitého majetku se církev hned po státu stala druhým největším vlastníkem historického majetku a kulturních památek, lesů a zemědělské půdy v Česku. Správou majetku se nyní zabývá více než 20 tisíc pracovníků. Tím se římskokatolická církev řadí mezi deset největších zaměstnavatelů.
Výnosy z majetku by měly od roku 2043 umožnit římskokatolické církvi provozovat její tradiční duchovní, vzdělávací, zdravotnické a sociální činnosti z vlastních zdrojů bez účasti státu. Aby se to úspěšně podařilo, jsou zapotřebí racionální podnikatelská rozhodnutí, která vytvoří zisk ve výši přibližně čtyři miliardy korun v dnešních cenách.
V souladu se svým učením nesmí církev z etických důvodů podnikat v oborech, které maří lidské životy, zabraňují jejich početí nebo poškozují život, jako jsou zbrojní průmysl, prostředky proti otěhotnění nebo hazard. Její investice převážně směřují do nemovitostí a nájemního bydlení, lesnictví a zemědělství, obnovitelných zdrojů energie, finančních trhů a do místního malého podnikání.
Za uplynulých čtrnáct let proinvestovaly subjekty římskokatolické církve téměř 20 miliard korun. A až na výjimky úspěšně.
