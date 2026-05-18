Expertům se podařilo úspěšně vyjmout z betonu lebku svaté Zdislavy, vzácná relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce. Policie to v neděli oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů pětatřicetiletý muž, podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby, stíhán bude na svobodě.
Experti v pátek uváděli, že odstranit beton z lebky svaté Zdislavy je nutné mechanicky. Pokud by se zvolil chemický způsob, hrozilo by poškození vzácné relikvie. Lebka sv. Zdislavy postrádá většinu skeletu obličejové části a experti uváděli, že podle posledních zkoumání odborníků je mozková část lebky velmi křehká, se známkami značného poškození kosti. Lícní kosti, které odpadly, byly při průzkumu v roce 1979 podle expertů přitmeleny akrylátovou hmotou.
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do níž bazilika v Jablonném v Podještědí náleží, v pátek novinářům řekl, že pokud bude lebka svaté Zdislavy znovu vystavena, pak by to mělo být už jen za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii.
Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.
