Americká společnost SpaceX miliardáře Elona Muska plánuje investovat 55 miliard dolarů (1,135 bilionu korun) do společné výstavby komplexu Terafab na výrobu čipů pro umělou inteligenci (AI) s další Muskovou společností Tesla. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na úřední dokumenty. Součástí projektu budou podle dřívějších informací dvě moderní továrny na výrobu čipů, z nichž jedna se zaměří na automobily a humanoidní roboty a druhá na datová centra ve vesmíru. Podle původních odhadů měl projekt stát asi 20 miliard dolarů.
Projekt Terafab by zahrnoval vícefázový komplex na výrobu čipů a pokročilé výpočetní techniky zaměřený na posílení domácí výroby polovodičů ve Spojených státech. SpaceX odhaduje, že celková investice by mohla vzrůst na 119 miliard dolarů, pokud budou dokončeny další fáze.
„Terafab bude technicky tvořen dvěma továrnami, z nichž každá bude vyrábět pouze jeden typ čipu,“ uvedl dříve Musk. Ten již předtím hovořil o nutnosti vlastní výroby čipů pro automobilku Tesla. Navrhovaný komplex by mohl pomoci snížit závislost na externích dodavatelích, jako jsou Samsung a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).
Musk v březnu na akci v Austinu uvedl, že Tesla buď postaví Terafab, nebo nebude mít čipy. Současná globální produkce čipů bude podle něj schopna pokrýt pouze malou část budoucích potřeb jeho společností. Dodal, že je vděčný současným dodavatelům čipů, a jmenoval společnosti Samsung, TSMC a Micron. Řekl, že poptávka jeho společností nakonec převýší celkovou globální produkci čipů.
Terafab by měl podle Muska vyrábět až jednu terawatthodinu výpočetního výkonu ročně, což je přibližně dvojnásobek současné kapacity vyrobené v celých Spojených státech. Musk uvedl, že jeden typ čipu bude použit v autech Tesla a v humanoidních robotech Optimus, zatímco druhý bude určen pro AI ve vesmíru. „Potřebujeme výkonný čip navržený pro vesmír, který zvládne náročnější prostředí,“ dodal Musk s tím, že tento čip bude muset fungovat i při vyšších teplotách.
Musk má kromě Terafabu v plánu řadu dalších projektů. Mimo jiné podal na začátku tohoto roku žádost u Federální komise pro spoje (FCC), aby mohl vypustit milion satelitů za účelem vytvoření „orbitálního datového centra“. Navzdory velkému zájmu o tyto projekty jsou ale někteří analytici a odborníci skeptičtí vzhledem k předchozím zkušenostem s plněním Muskových plánů. Mezi projekty, u kterých se nepodařilo zcela naplnit počáteční sliby, patří Hyperloop, Cybertruck či plně autonomní řízení, upozornil server Construction Review.
SpaceX se připravuje na vstup na burzu a nedávno se spojila s Muskovou firmou zabývající se sociálními médii a umělou inteligencí xAI. Očekává se, že tržní hodnota firmy by mohla dosáhnout 1,75 bilionu dolarů.
