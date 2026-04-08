Elektronický gigant Samsung tento týden překonal optimistické odhady analytiků takřka o polovinu a za první tři měsíce roku dosáhl hrubého zisku v přepočtu 800 miliard korun. Má tak našlápnuto k tomu, aby se stal druhou neamerickou společností s hodnotou přes bilion dolarů. Jako první tuto metu překročila tchajwanská TSMC, která si drží vedení na poli výroby nejpokročilejších polovodičových čipů. Rekordní objednávky i zisk hlásí rovněž ASML, nizozemská společnost disponující unikátním technologickým náskokem, díky němuž její stroje pro polovodičovou litografii dokážou vyrábět čipy s nejjemnější strukturou a nejnižší spotřebou energie.
Všechny tyto společnosti i vůbec nejcennější firma světa, americká Nvidia, mají jedno společné: rekordních zisků a historicky nejvyšší tržní kapitalizace dosahují díky nenasytné poptávce spojené s boomem umělé inteligence využívající velké jazykové modely.
Co se dočtete dál
- K čemu má být Terafab.
- Co může tradiční firma Muskovi nabídnout.
- Jak partnerství vidí investoři.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.