Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku, uvedly agentury. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. „Na pozvání prezidenta Si Ťin-pchinga vykoná prezident Spojených států amerických Donald J. Trump státní návštěvu Číny od 13. do 15. května,“ uvedla čínská diplomacie v prohlášení. Čína dlouho odmítala termín Trumpovy návštěvy potvrdit, což je u oficiálních návštěv běžné, zvláště kvůli nejistotě spojené s válkou na Blízkém východě, připomněla agentura AFP. Americký prezident plánuje na oplátku hostit čínského prezidenta později v letošním roce.
Od Trumpa se při jeho návštěvě v Pekingu očekává, že bude tlačit na čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ohledně čínské podpory Íránu. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na nejmenovaného úředníka americké administrativy.
Kromě jednání o válce na Blízkém východě se od Trumpovy návštěvy podle AFP také očekává zmírnění napětí mezi zeměmi v oblasti obchodu. Zatímco Washington a Peking na sebe před rokem vzájemně uvalily cla na vývoz zboží, Trump a Si se na svém říjnovém setkání v Jižní Koreji dohodli na ročním obchodním příměří.
Kellyová dodala, že se Trumpova návštěva zaměří na znovunastolení rovnováhy ve vztazích s Čínou s cílem obnovit americkou ekonomickou nezávislost. „Bude to návštěva s obrovským symbolickým významem. Prezident Trump však samozřejmě nikdy necestuje jen kvůli symbolice. Americký lid může očekávat, že prezident jménem naší země dosáhne dalších dobrých dohod,“ řekla mluvčí. Podle ní přijde řeč na témata jako zemědělství, letectví a energetika.
Před samotným setkáním obou prezidentů budou představitelé USA a Číny jednat v příštích dnech v Jižní Koreji. Oznámilo to čínské ministerstvo obchodu a americký ministr financí Scott Bessent.
Čínské ministerstvo uvedlo, že se čínský vicepremiér Che Li-feng v úterý a ve středu v Jižní Koreji zúčastní konzultací o vzájemných ekonomických a obchodních otázkách. Bessent na síti X napsal, že se ve středu zastaví v Soulu na jednání s čínským vicepremiérem a poté bude pokračovat do Pekingu na jednání prezidentů.
