Donald Trump zpochybňuje ty nejzákladnější složky mezinárodního řádu, včetně například Severoatlantické aliance. Mnoho z jeho kroků budí dojem, že nejsou ani v zájmu samotných Spojených států, které na existenci řádu vzniklého po druhé světové válce velmi vydělaly. V určitém smyslu je však Trumpova politika pochopitelná, říká v rozhovoru pro HN Mats Braun, ředitel pražského Ústavu mezinárodních vztahů. Evropské země včetně Česka se i přesto podle něj bez USA neobejdou. Je proto dobře, že se snaží, aby americká přítomnost v Evropě vydržela co nejdéle.
Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho je nesmysl, že by země Evropské unie někdy mohly být schopné se bránit samy, bez Spojených států. Je to realita?
Do velké míry s tím souhlasím. Jedním z důvodů, proč státy západní Evropy od padesátých let minulého století vybudovaly evropskou integraci, je fakt, že nemusely řešit bezpečnostní otázky. O to se postaraly USA v rámci NATO. Evropští partneři mezi sebou ani neměli dostatek důvěry, aby to případně řešili mezi sebou. Je tedy velkou otázkou, jestli to budou schopni řešit dnes, bez Američanů.
Co se dočtete dál
- Proč se Američanům světový řád vyplácí méně než dřív.
- Co pro menší země, jako je Česko, znamená odklon Američanů od Evropy.
- Proč ve snaze bránit se bez USA může v Evropě dlouho zůstat jen u slov.
