Když letos v únoru Nejvyšší soud USA shodil legálnost cel uvalených Donaldem Trumpem na základě vyhlášeného nouzového stavu, nebyla to jen rána prezidentovu egu. Ve vzduchu se podle odhadů respektovaného Penn Wharton Budget Model ocitlo zhruba 182 miliard dolarů (asi 3,8 bilionu korun), které už americká celní správa vybrala.

Tyto peníze musí Spojené státy firmám vrátit, což je příležitost i pro vývozce z Česka. A první české společnosti HN potvrdily, že se přidaly k více než 75 tisícům firem z celého světa, které americkou celní správu o refundace žádají.

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Co se dočtete dál

  • Jaké české firmy se přidaly ke snahám o vrácení cel, která zaplatily.
  • K jaké další pozitivní změně v praxi amerických celníků ještě došlo.
  • Jak se americká administrativa snaží obejít rozhodnutí Nejvyššího soudu.
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