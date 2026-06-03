Mladí lidé dnes nevstupují do světa starých jistot. Když mluvím se studenty o vztazích mezi Spojenými státy a Evropou, stále se opakuje otázka: Co bude dál?
Na první pohled může tato otázka znít jednoduše, ve skutečnosti je to ale jedna z těch vůbec nejtěžších otázek současné mezinárodní politiky. Nejde jen o to, kdo vyhraje příští volby, jaká bude další americká administrativa nebo jak se vyvine jeden konkrétní konflikt. Studenti se snaží zjistit něco hlubšího: v jakém světě budou žít a pracovat?
Co se dočtete dál
- Jak se promění role a budoucnost NATO?
- Jak se šíří popírání sdílené reality a jaký to má dopad na mezinárodní důvěru?
- Jak by měla Evropa posílit své vlastní schopnosti jednat samostatně?
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