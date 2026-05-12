Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3:2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Komise tresty vynesla na úterním mimořádném zasedání v Praze.
Fanoušci v sobotním šlágru druhého kola nadstavby vtrhli na trávník v sedmé z avizovaných deseti minut nastaveného času. Pokud by Slavia vedení v zápase udržela, s předstihem by obhájila titul. Po kontumační porážce 0:3 se boj o prvenství zdramatizoval, Sparta tři kola před koncem soutěže z druhého místa v tabulce snížila ztrátu na rivala z osmi na pět bodů.
Komise posuzovala incident podle paragrafů 65 a 66 jako porušení povinností pořádajícího klubu a o nesportovním chování fanoušků a jiných osob. Mohla sáhnout ke kontumaci utkání, uzavřít stadion, nařídit odehrání až šesti domácích zápasů bez diváků, nejvyšší možnou pokutou bylo deset milionů korun. Odečet bodů v těchto paragrafech za přečiny fanoušků Slavii nehrozil.
"Události, k nimž došlo v závěru utkání mezi Slavií a Spartou, považuje disciplinární komise za jeden z nejzávažnějších a nejzavrženíhodnějších momentů v historii českého ligového fotbalu. Rozhodnutím vysíláme jasný signál, že podobné chování v českém profesionálním fotbale nemá místo a nesmí se už nikdy opakovat," uvedl předseda komise Jiří Matzner.
"S ohledem na bezprecedentní rozsah incidentů, selhání pořadatelských a bezpečnostních opatření i přímý dopad na regulérní průběh utkání, které bylo předčasně ukončeno, přistoupila disciplinární komise k sankcím, které mohou na první pohled působit mimořádně přísně. Jejich výše a rozsah však odpovídají charakteru událostí, riziku, kterému byli aktéři vystaveni, a také zásahu do důvěry veřejnosti v český profesionální fotbal. Disciplinární řád nám nedával prostor, abychom rozhodli o něčem jiném než o kontumaci," vysvětlil novinářům Matzner.
V samostatné české lize byl zápas z důvodu nepřístojného chování fanoušků zkontumován teprve podruhé. Poprvé se to stalo v květnu 2003 a shodou okolností rovněž v utkání Sparty. Duel na stadionu Bohemians 1905 tehdy zůstal nedohrán po napadení asistenta rozhodčího domácím příznivcem. O osm let později způsobili předčasné ukončení semifinále poháru a pozdější kontumaci slávističtí fanoušci poté, co se v poločase dožadovali informací od vedení klubu v době ekonomických problémů.
Na trávník při sobotním šlágru vběhli především fanoušci ze severní tribuny, kde sídlí "kotel" nejhlasitějších a nejradikálnějších příznivců. Chuligáni napadli několik sparťanských hráčů, zřejmě nejhůř dopadl brankář Jakub Surovčík, který zůstává z incidentu psychicky otřesený. Řada lidí vtrhla na trávník se světlicemi a dostala se až na opačnou stranu stadionu, kde házela pyrotechniku do sektoru hostů. Někteří výtržníci měli zahalený obličej.
"Domácí klub jako organizátor utkání pořadatelsky a bezpečnostně absolutně podcenil a nezvládl jeden z nejrizikovějších zápasů sezony. Z podkladů, které má komise k dispozici, vyplývá, že zástupci Slavie museli počítat s možností vniknutí fanoušků na hrací plochu v případě titulových oslav," uvedl Matzner.
"Přesto dle důkazních materiálů nebyla přijata odpovídající preventivní opatření. Za mimořádně závažné považujeme také to, že ani ve chvíli, kdy fanoušci začali vnikat do prostoru hřiště, domácí klub nedokázal adekvátně reagovat. V kritických momentech navíc včas nepožádal o pomoc Policii České republiky. Bez nadsázky lze říci, že pouze shodou okolností nedošlo k ještě závažnějším následkům na zdraví ať už napadených hráčů nebo dalších aktérů," podotkl Matzner.
Slavia uvedla, že verdikt disciplinární komise s respektem přijímá. Místopředseda představenstva Martin Říha novinářům potvrdil, že klub se odvolávat nebude. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už v minulých dnech rozhodl o dočasném uzavření severní tribuny.
"Na dnešní zasedání jsme přicházeli s pokorou a vědomím, že předpokládané sankce se mohou blížit horním sazbám v řádu. To se v zásadě až na jednu výjimku stalo. S kontumací jsme počítali, jiné řešení se ani nenabízelo," řekl Říha.
Komise vzhledem k tomu, jak se k incidentu postavil klub, nesáhla k uzavření stadionu. To by znamenalo, že by červenobílí museli odehrát zápasy mimo Eden. Bez diváků budou muset slávisté absolvovat poslední dva domácí zápasy nadstavby, ve středu proti Jablonci a v závěrečném pátém kole proti Plzni, a první dva duely další sezony. Podle disciplinárního řádu nad rámec obvyklých aktérů utkání bude moci do hlediště ještě 30 VIP hostů obou celků a 150 osob, které určí soupeřův klub.
Po nedohraném derby dostala vysokou pokutu i Sparta. Komise jí udělila trest ve výši 600.000 korun za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu včetně toalet a vhazovali pyrotechniku na trávník, a to i poblíž hráčů.
Podle sponzorů jsou tresty adekvátní
Sázková kancelář Chance, generální partner první a druhé fotbalové ligy, a Fortuna, která je předním partnerem SK Slavia Praha, považují rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) v případu nedohraného derby za adekvátní. Nyní budou chtít vědět, jaká opatření vršovický klub učiní, a očekávají, že budou následovat systémové kroky. Zástupci Chance a Fortuny to dnes sdělili ČTK. Generální partner Slavie, investiční platforma eToro, sobotní události odsoudila. Digitální platební síť Visa jako další přední partner vršovického klubu se k situaci odmítla vyjádřit.
Tresty podle mluvčího Fortuny Petra Šraina reagují na vážnost situace a podtrhují, že pro podobné jednání není na českých fotbalových stadionech prostor. V týdnu se budou chtít zástupci společnosti sejít s vedením Slavie. "Vnímáme pozitivně otevřený přístup klubu, každopádně chceme diskutovat přímo, jaký je jeho postoj, jakou sebereflexí je připraven v následujících týdnech projít. Chceme vědět, jaká konkrétní opatření budou ze strany Slavie učiněna, aby k takovým excesům nedocházelo a bylo možné naší spolupráci rozvíjet," uvedl Šrain.
Pro Chanci je podle mluvčí společnosti Markéty Světlíkové reputace klíčová. Klesá bez ní hodnota celé soutěže i investice partnerů. Verdikt komise podle společnosti ale řeší jen konkrétní víkendový incident, nikoli důvody, které k němu vedly. Uzavření stadionu pro fanoušky Chance považuje za pochopitelné krátkodobě opatření, dlouhodobě ale podle ní není řešením.
"Očekáváme proto, že budou následovat systémové kroky, které povedou k reálnému zvýšení bezpečnosti a odpovědnosti tak, aby bylo možné vrátit se k tomu, co dává fotbalu smysl: k plným, ale bezpečným stadionům. Zásadní teď bude, jak rychle a důsledně se tato opatření promítnou do praxe," uvedla Světlíková. Zároveň Chance bude podle ní důsledně sledovat, aby přijatá opatření měla skutečný dopad v praxi.
Společnost eToro ČTK sdělila, že podporuje rychlou reakci klubu. Uvedla, že násilí do fotbalu nepatří a že odsuzuje sobotní incident ve Fortuna Areně. Visa pak ČTK sdělila, že aktuálně neplánuje poskytovat k této události žádné vyjádření.
Slavia vyčíslila ztrátu na 50 milionů
Fotbalová Slavia vyčíslila finanční ztrátu v souvislosti s disciplinárními tresty za nedohrané pražské derby se Spartou na 50 milionů korun. Po mimořádném zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace to zástupcům médií řekl místopředseda představenstva Martin Říha a potvrdil, že se Slavia neodvolá.
"Přicházeli jsme s vědomím, že předpokládané sankce se můžou blížit horním sazbám. S kontumací utkání jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo," řekl Říha. "V kombinaci pokuty a odehrání čtyř utkání bez diváků utrpí klub ztrátu asi 50 milionů," dodal. Klub bude chtít část peněz na pokutu vymáhat i od diváků, kteří vnikli neoprávněně na trávník.
Vedení Slavie v úterý během disciplinárního jednání dostalo i další špatnou zprávu. "Zastupitelstvo Šeberova nás prostřednictvím paní starostky dopisem informovalo, že ruší svoje usnesení, kterým umožňovalo do budoucna vybudování tréninkového zázemí pro náš A-tým. Nadále se bude jednat jen o tréninkovém centru pro mládežnickou akademii," oznámil Říha.
Vršovický klub dlouhodobě plánoval, že v pražském Šeberově postaví tréninkové centrum pro celý klub včetně prvoligového A-týmu. Starostka městské části Petra Venturová původní dohodu korigovala. "Je to přímý důsledek dění v derby," potvrdil Říha.
Sparta díky kontumaci tři kola před koncem soutěže z druhého místa v tabulce snížila ztrátu na rivala z osmi na pět bodů. "Je to jednoduchá matematika. Máme náskok o tři body nižší. Nicméně tři zápasy před koncem věříme, že tým zmobilizuje síly, a ačkoliv byli hráči pouhé tři minuty od zisku titulu, že se zkoncentrují na potřebná vítězství," řekl místopředseda představenstva Slavie.
