Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) má zájem o koupi významného podílu ve francouzsko‑německém výrobci tanků KNDS. Uvádějí to zdroje, na které se odvolává britský deník Financial Times (FT). Podle listu je to nejnovější pokus o konsolidaci evropského obranného průmyslu, pravděpodobně ale narazí na odpor v politických kruzích. Mluvčí CSG Andrej Čírtek řekl, že firma spekulace nekomentuje.

Firma podnikatele Michala Strnada pode zdrojů FT učinila nabídku zcela nebo převážně v hotovosti. Zdroje uvádějí, že zatím není jasné, zda návrh CSG získá podporu.

KNDS vlastní německý rodinný holding a podíl v ní má francouzský stát. Podíl v tomto strategicky důležitém podniku by chtěla získat i německá vláda. V koalici Friedricha Merze ale panují neshody ohledně toho, jak velký podíl by stát měl odkoupit. Paříž i Berlín tedy mají politický zájem na budoucím vlastnictví skupiny a potenciální vliv na její programové priority a umístění jejího výrobního závodu, píše britský deník.

Společnost vznikla spojením soukromé německé firmy KMW a francouzské státní zbrojovky Nexter. Vyrábí tanky Leopard 2 či houfnice Caesar a je jedním z největších evropských výrobců pozemní vojenské techniky.

Česká firma podle FT přichází s nabídkou v době, kdy KNDS plánuje vstoupit na akciovou burzu. Chtěla by, aby se s jejími akciemi začalo obchodovat do začátku července, a cílí na tržní kapitalizaci 15 až 20 miliard eur. List ale připomíná, že ceny akcií zbrojních firem nyní klesají.

Sama CSG vstoupila 23. ledna tohoto roku na akciovou burzu v Amsterdamu a v Praze. V dosud největší primární veřejné nabídce akcií (IPO) v oblasti obrany byla oceněna asi na 30 miliard eur. To motivovalo několik dalších evropských společností v sektoru obrany, včetně KNDS, urychlit vlastní plány na vstup na burzu, aby mohly využít stávající zájem investorů o toto odvětví.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam