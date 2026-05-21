Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard korun, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zároveň rozhodla, že se budou Dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu. Původně byl úpis první emise naplánovaný do 28. června.
Ministerstvo financi Dluhopisy republiky nabízí od čtvrtka. V prodeji jsou fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Dluhopisy se liší svým výnosem. Obligace jsou určeny pro fyzické osoby, investice do každého typu dluhopisu se může pohybovat mezi 1000 korun a třemi miliony korun. Objednané dluhopisy je nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července.
„Největší zájem je o pětiletý fixní státní dluhopis, což je pro stát obzvlášť dobrá zpráva,“ uvedla Schillerová. „Zároveň jsem rozhodla o významném navýšení kapacity prodeje z původních 20 miliard korun, a to až do odvolání,“ doplnila.
„Zájem Čechů o Dluhopisy republiky znovu potvrzuje fakt, že Češi obecně o investování zájem mají a jsou připraveni i poměrně pohotově reagovat, pokud nabízený produkt splňuje jejich požadavky. Češi dlouhodobě preferují produkty s nižším výnosem za cenu nižšího rizika a řadí se tak mezi spíše konzervativní investory,“ uvedl investiční specialista FinGO David Pacoň.
