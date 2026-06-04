Ve sporech o stavbu dálnice D3 z Prahy na jih Čech přituhuje. Podle svědectví místních se stavaři, kteří v Posázaví oficiálně razí průzkumné štoly, pohybují na hraně zákona, stejně jako úředníci Ředitelství silnic a dálnic. Šéf silničářů dílčí pochybení připouští, ale celkově je neústupný: dálnice podle něj musí vést tudy.
Kolem Prahy už člověk těžko najde větší oblast, které se vyhnuly satelitní čtvrti i obří skladové haly. Část Posázaví je v podstatě poslední, která odolává. Nejlepší ukázka řečeného je nejspodnější část toku, od Týnce nad Sázavou po Davli. Řeka, u ní osady, nad nimi skály a úplně nahoře pole s pár vesnicemi.
Tohle už zřejmě potrvá jen pár let. V roce 2028 se má začít naplno stavět severní část dálnice D3. Bude to obří stavba: 62 kilometrů od křížení s Pražským okruhem až k hranicím Středočeského a Jihočeského kraje. Objemem, který se bude naráz stavět, se to dá porovnat v podstatě jen se stavbou dálnice D5 od Plzně na Rozvadov v půlce 90. let.
Co se dočtete dál
- Proč se tenhle boj dost liší od dřívějších sporů o české dálnice.
- A kde v posledních měsících ŘSD chybovalo.
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