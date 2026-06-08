Blíží se konec populistického premiéra Benjamina „Bibiho“ Netanjahua? Odejdou pragmatické strany hájící zájmy ultraortodoxních věřících do opozice? Kdo a proč rozpouští parlament? Nadcházející izraelské volby mohou změnit vládu, klíčový problém s nedostatkem branců ale vyřeší jen sotva.
Je to problém starý jako Izrael sám. Většina židovských mužů musí do armády (IDF) na desítky měsíců, také pak ale slouží jako záložníci v často nebezpečných misích. V Izraeli mají vojenskou povinnost rovněž ženy, byť ne nutně na bojišti. Ultraortodoxní věřící, kteří tvoří až 14 procent společnosti a jsou jejím nejrychleji rostoucím demografickým segmentem, ale už od vzniku státu dostávají výjimky. Důvod? Studium v náboženských seminářích na plný úvazek. Zkraje šlo sotva o několik set případů, skoro po osmi dekádách jde o třináct stovek osmnáctiletých mladíků ročně, kteří by podle agentury AP mohli posílit armádu.
Co se dočtete dál
- Proč má Netanjahu šanci vládnout i nadále.
- Jak budou ultraortodoxní strany postupovat po volbách.
- Kdo musí do izraelské armády (a kdo ne).
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