Skupina EP Group miliardáře Daniela Křetínského vloni více než zčtyřnásobila čistý zisk na 4,55 miliardy eur (zhruba 110 miliard korun) z 1,11 miliardy eur v předchozím roce. Její tržby vzrostly o více než 140 procent na 66,84 miliardy eur (přes 1,6 bilionu korun). Vyplývá to z výroční zprávy podniku.
Skupina EP Group upozornila na to, že během loňského roku výrazně rozšířila své aktivity díky dokončení několika významných akvizic. Firma vloni například završila převzetí společnosti International Distribution Services (IDS), která je vlastníkem britské pošty Royal Mail. Získala rovněž kontrolu nad největším slovenským výrobcem elektřiny Slovenské elektrárne (SE).
Na konci loňského roku tak EP Group podle středeční zprávy zaměstnávala kolem 265 000 lidí a působila ve více než 45 zemích. Skupina je aktivní v energetice, logistice, velkoobchodu, maloobchodu i dalších odvětvích.
Křetínský ve středeční tiskové zprávě uvedl, že loňský rok byl pro EP Group přelomový. Dodal, že firma díky akvizicím rozšířila a diverzifikovala své portfolio a stala se silnější, odolnější a lépe uzpůsobenou k zajištění dlouhodobého růstu.
EP Group se nyní podle tiskové zprávy hodlá soustředit na integraci převzatých aktivit a optimalizaci svého rozšířeného portfolia. Součástí EP Group je například Energetický a průmyslový holding (EPH) či mediální skupina Czech Media Invest (CMI).
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