Když Evropská unie přišla s konceptem akceleračních oblastí, měla jasný cíl: zkrátit a zjednodušit povolování obnovitelných zdrojů energie. Česká republika tento princip převzala. Vedle zefektivnění povolovacích procesů obecně měly akcelerační oblasti přinést rychlejší a předvídatelnější povolování v předem vytipovaných lokalitách.
Právě proto současný návrh akceleračních oblastí pro větrnou energetiku vyvolává tolik otázek. Místo větší jistoty přináší nové podmínky, omezení a nejasnosti. Zároveň otevírá debatu o tom, jakou roli budou mít obce, na jejichž území se projekty připravují nebo už fungují. Právě samosprávy by přitom měly mít možnost zohlednit konkrétní situaci v území a podílet se na hledání řešení, která budou dávat smysl místním obyvatelům i energetice.
Co se dočtete dál
- Jak přesně navržené výškové limity omezují využití moderních vnitrozemských větrných turbín?
- Jak se změní rychlost a předvídatelnost povolovacích procesů pro obnovitelné zdroje?
- Jakou pravomoc a vliv budou mít obce při posuzování projektů v akceleračních oblastech?
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