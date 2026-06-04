Skupina PPF, vlastněná Renátou Kellnerovou a jejími třemi dcerami, má nového investičního ředitele. Do centrály v pražských Dejvicích od června nastoupil jeden z nejzkušenějších lidí pohybujících se v oboru fúzí a akvizic, tedy nákupů a prodejů firem, na českém trhu.  

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  • O jaké zvučné jméno PPF posílila.
  • Co bude mít v popisu práce.
  • Jaké firmy kupoval pro Tomáše Němce.
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