Skupina PPF, vlastněná Renátou Kellnerovou a jejími třemi dcerami, má nového investičního ředitele. Do centrály v pražských Dejvicích od června nastoupil jeden z nejzkušenějších lidí pohybujících se v oboru fúzí a akvizic, tedy nákupů a prodejů firem, na českém trhu.
Co se dočtete dál
- O jaké zvučné jméno PPF posílila.
- Co bude mít v popisu práce.
- Jaké firmy kupoval pro Tomáše Němce.
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