Mzdy v prvním čtvrtletí rychle rostly, po očištění o inflaci to bylo o víc než šest procent v meziročním srovnání. Podle analytiků jde ovšem o poslední čtvrtletí takto vysokého růstu mezd. Za prvé proto, že inflace kvůli válce na Blízkém východě roste daleko rychleji než v prvním čtvrtletí. Za druhé růst mezd narazil na možnosti tuzemské ekonomiky. Zkrátka neodpovídá produktivitě práce a možnostem zaměstnavatelů.

Což je ovšem při pohledu na vývoj mezd v ostatních zemích Evropské unie hodně špatný obrázek ekonomického středoevropského tygra, což je pojmenování, kterým se kdysi Česko, coby průmyslová velmoc s významným zahraničním obchodem, chtělo chlubit. Pohled na vývoj mezd od finanční krize v roce 2008 ukazuje, že na rozdíl od minulosti teď vydělávají víc i Poláci, Estonci či Litevci. Hůř dopadli jen Řekové, ovšem v jejich případě mluvíme o zemi, která by bez mezinárodních záchranných balíků v důsledku finanční krize zkrachovala. Česko se tak za poslední roky dostalo na „krásné“ jednadvacáté místo, pokud jde o příjmy.

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