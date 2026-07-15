Když se mluví o tom, proč někdo vydělává více a jiný méně, debata se často rychle stočí k osobnímu úsilí. Jeden člověk pracuje více, druhý je schopnější, třetí si zase umí říct o peníze. Jenže statistiky ukazují, že za největšími rozdíly často stojí úplně něco jiného.
Hospodářské noviny proto využily nová data Informačního systému (ISPV) o průměrném výdělku za rok 2025 a zjistily, co má na příjem největší vliv. Porovnaly regiony, vzdělání, obory i konkrétní profese. U krajů navíc rozlišily, zda je Praha skutečně lépe placená, nebo jen nabízí více dobře ohodnocených míst.
Co se dočtete dál
- Které faktory rozhodují o tom, kolik peněz člověk vydělává.
- Jak si zajistit vyšší příjmy.
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