Češi si uvědomují, že na trhu práce chybějí lidé a že se bez zahraničních pracovníků v některých oborech neobejdeme. Jejich aktivnější nábor však podporuje jen pětina veřejnosti. Tento rozpor nelze vyřešit přesvědčováním, že pracovní migrace je bezproblémová. Je třeba ukázat, že může být kontrolovaná, férová a prospěšná pro celou společnost.
Česká debata o zahraničních pracovnících bývá postavena jako jednoduchá volba. Buď je přijímat budeme, nebo nebudeme. Ve skutečnosti už si mezi těmito dvěma možnostmi nevybíráme.
Co se dočtete dál
- Jak se změnil postoj veřejnosti k náboru zahraničních pracovníků?
- Ve kterých oborech a regionech chybějí pracovní síly?
- Jaká pravidla, odpovědnosti a sankce by měl stát a zaměstnavatelé uplatňovat?
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