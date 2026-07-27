Češi si uvědomují, že na trhu práce chybějí lidé a že se bez zahraničních pracovníků v některých oborech neobejdeme. Jejich aktivnější nábor však podporuje jen pětina veřejnosti. Tento rozpor nelze vyřešit přesvědčováním, že pracovní migrace je bezproblémová. Je třeba ukázat, že může být kontrolovaná, férová a prospěšná pro celou společnost.

Česká debata o zahraničních pracovnících bývá postavena jako jednoduchá volba. Buď je přijímat budeme, nebo nebudeme. Ve skutečnosti už si mezi těmito dvěma možnostmi nevybíráme.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak se změnil postoj veřejnosti k náboru zahraničních pracovníků?
  • Ve kterých oborech a regionech chybějí pracovní síly?
  • Jaká pravidla, odpovědnosti a sankce by měl stát a zaměstnavatelé uplatňovat?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.