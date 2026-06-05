Po čtyřech letech definitivně skončily spory nespokojených zaměstnanců České pošty v regionech s jejich zaměstnavatelem kvůli tomu, že berou méně peněz než jejich kolegové v metropoli. Nespokojenci požadovali, aby soudy poště přikázaly doplatit mzdu na pražskou úroveň. Poukazovali přitom na zákoník práce, podle něhož má být za stejnou práci, respektive totožné hodnoty, také stejná odměna.
Spory však před několika dny definitivně ukončil Nejvyšší soud. Ten v případě pracovnice přepážky Ludmily C. potvrdil, že pošta přesvědčivě doložila, proč měla nižší mzdu než jiní zaměstnanci na srovnatelné pozici.
Co se dočtete dál
- Kolik zaměstnanců a proč se s poštou soudilo.
- Jak své rozhodnutí Nejvyšší soud odůvodnil.
- Jak obě strany na tento výsledek reagovaly.
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